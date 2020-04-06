ОНФ выступил против ликвидации в городах табличек, предупреждающих водителей о камере наблюдения

Эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» направили обращение первому замминистра МВД РФ Александру Горовому. Общественники не согласны с пунктом проекта поправок ПДД, предполагающим исключение таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» в городах.

Проект изменений в ПДД предполагает, что все дорожные камеры будут обозначаться новым информационным знаком 6.22. Большой прямоугольный указатель придет на смену привычной табличке «Фотовидеофиксация». За городом знак 6.22 должны ставить за 150–300 м до начала зоны контроля. Эксперты ОНФ согласны с логикой данного норматива – водителя предупреждают заранее, что он въезжает на опасный участок, на котором ведется контроль соблюдения ПДД. Водитель сбрасывает скорость или предпринимает какие-либо иные меры для обеспечения безопасности и спокойно, без нарушений проезжает опасный участок. Именно это и есть профилактика нарушений, по мнению членов рабочей группы «Защита прав автомобилистов».

«К сожалению, в проекте есть исключение, позволяющее в населенных пунктах не предупреждать водителей о каждой камере, а просто на въезде повесить один знак, что в той же Москве ведется фиксация нарушений. Водитель не будет знать, где расположены камеры и где их зона контроля, в итоге это приведет к тому, что опасные участки некоторые участники движения будут проезжать с нарушением, – пояснил позицию руководитель рабочей группы ОНФ, координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – Конечно, постфактум они получат штраф, но нарушение уже совершено, следовательно, угроза безопасности создана! То есть профилактический эффект отсутствует полностью».

Эксперты ОНФ предлагают обозначать участки автоматического контроля табличкой 6.22 вне зависимости от того места, где установлена камера фиксации нарушений. Неважно, в городе или за городом, главное – предупредить водителя о том, что ведется автоматический контроль и в этом месте не надо нарушать. Поскольку камеры должны устанавливаться в очагах аварийности, то такие предупреждения, по мнению членов рабочей группы, благотворно скажутся на безопасности движения.