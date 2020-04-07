ОНФ в Коми призвал власти отремонтировать аварийные тепловые сети на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой незамедлительно принять меры по ремонту и приведению в порядок изношенной линии теплоснабжения в районе дома № 22б на улице Зои Космодемьянской. На основании жалоб граждан общественники провели мониторинг и зафиксировали удручающее состояние теплотрассы, что может привести к тому, что люди останутся без тепла и горячей воды.

«В период распространения коронавирусной инфекции и интенсивной работы штаба акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым гражданам, активисты Народного фронта не забывают и о других насущных вопросах, волнующих людей. В это непростое время очень важна надлежащая работа всех сфер обеспечения жизнедеятельности, в первую очередь жилищно-коммунального комплекса. Поэтому активисты ОНФ в Коми незамедлительно отреагировали на сигнал о плохом состоянии теплотрассы на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре, обеспечивающей теплом сразу несколько домов», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Во время рейда общественники зафиксировали на улице Зои Космодемьянской полностью разрушенную изоляцию сетей и гнилые трубы. Общественники подчеркнули, что оголенные трубы очень быстро теряют тепло, а это в итоге ложится бременем на потребителей. Кроме того, изношенные и ничем незащищенные от механических повреждений трубы в любой момент могут дать течь. По итогам рейда эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми призвали мэра Сыктывкара Наталью Хозяинову принять меры по приведению сетей в нормативное состояние.

Напомним, ранее активисты ОНФ в Коми добились исправления плохого состояния труб отопления и водоснабжения в районе дома № 72 в поселке городского типа Верхний Чов, а также труб рядом с детскими садами № 14 и № 112 и школы № 43 в Сыктывкаре.