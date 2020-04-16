ОНФ предложил Центробанку увеличить нормативы беспроцентных займов на выплату зарплат
Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики Илья Семин направил обращение руководителю службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Банка России Михаилу Мамуте с предложением увеличить нормативы беспроцентных займов на выплату зарплат. Эксперты Народного фронта считают, что величину займа необходимо определять исходя из фактических зарплат в компаниях, а не из расчета минимального размера оплаты труда.
Сегодня размер кредита определяется так: МРОТ умножается на число сотрудников и на количество месяцев, на которые нужен заем. Это не покрывает потребностей большинства компаний, которые платят своим сотрудникам гораздо больше МРОТ, указывает в письме Семин. Он призвал Банк России скорректировать нормативы и привязать размер кредита к фактическому фонду оплаты труда компании. В целом по России МРОТ составляет 12 тыс. руб., а средняя зарплата, по данным Росстата за январь, – 46,7 тыс. руб.
В обращении Семин также обратил внимание Центробанка и на другие проблемы предприятий при получении займов на зарплаты. В частности, многие банки отказывают компаниям, которые не открыли зарплатные проекты в этих кредитных организациях до 1 марта. Кроме того, неопределенное положений компаний в условиях кризиса вызывает сомнения банков в надежности таких заемщиков.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что «эта мера поддержки рынка труда (беспроцентные кредиты на выплаты зарплат. – Прим.) работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам».