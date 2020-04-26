ОНФ предложил приравнять самозанятых к предпринимателям и пересмотреть размер кредитов, подпадающих под режим кредитных каникул

Эксперты ОНФ подсчитали, что более 550 тыс. самозанятых граждан в 23 регионах России, перешедших на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», выпали из сферы господдержки и практически лишены возможности получить кредитные каникулы. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила об острой необходимости оперативно скорректировать список субъектов, претендующих на получение кредитных каникул, а также лимиты и порядок определения суммы заемных средств.

В условиях глобального экономического кризиса государство принимает ряд важнейших мер по поддержке граждан и предпринимателей. Введены налоговые и кредитные каникулы, предоставляется адресная помощь отдельным категориям населения и др.

«Вместе с тем при принятии соответствующих решений не были учтены некоторые важные аспекты. Один из них, касающийся разной стоимости жилья в разных регионах при учете размера ипотечного кредита, подпадающего под кредитные каникулы, был оперативно устранен. В то же время остается ряд вопросов, которые остро нуждаются в дополнительном нормативном регулировании», – отметила Лазарева.

Так, из сферы поддержки «выпали» граждане, использующие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который действует в 23 субъектах РФ.

Госдума на пленарном заседании 31 марта приняла сразу в трех чтениях законопроект, дающий регионам право с 1 июля 2020 г. самостоятельно вводить налог на самозанятых. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 1 федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

На конец марта нынешнего года количество граждан, перешедших на применение этого налогового режима, составило 550 тыс. человек. По сути, они являются индивидуальными предпринимателями, оборот которых составляет по разным оценкам до 2,4 млн. рублей в год. В то же время при применении кредитных каникул они формально не соответствуют критериям ИП. Банки рассматривают таких заемщиков, как простые физические лица, для которых установленный правительством лимит существенно меньше. Между тем многие из них брали кредиты на развитие собственного дела – покупку инструмента, оборудования, расходного материала и проч. «Необходимо принять решение и приравнять их в рамках 106-ФЗ к индивидуальным предпринимателям», – подчеркнула Лазарева.

Кроме того, лимит потребительского кредита и кредитов для индивидуальных предпринимателей, соответствующих критериям предоставления кредитных каникул, необходимо увеличить как минимум в 2–2,5 раза. Эксперты отмечают, что, даже по оценкам регулятора и самих банков, катастрофического роста обращений и фактического предоставления каникул нет, поэтому расширение «границ» абсолютно оправданно.

Также ОНФ предложил пересмотреть порядок определения суммы кредита, соответствующего режиму кредитных каникул. Она должна определяться на месяц подачи заявления, а не на первоначальную сумму. «Гражданин мог взять 1 миллион пять лет назад, сейчас осталось 100 тысяч, и он не может получить поддержку в самый сложный для него период. У тех же, кто взял 200 тысяч два месяца назад, шансов получить поддержку значительно больше. Это несправедливо, и мы считаем, что должны быть равные условия именно здесь и сейчас. Очевидно, что лимиты по кредитным каникулам нужно предоставлять не по сумме, а по остатку», – пояснила Лазарева.

Эксперты Народного фронта продолжают мониторинг правопримения закона о «кредитных каникулах». Соответствующие предложения они передадут в правительство РФ.