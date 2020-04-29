ОНФ поддержит инициативы, направленные на помощь гражданам в преодолении кризиса, связанного с коронавирусом

Общероссийский народный фронт выступил партнером ежегодного конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», учрежденного Объединенной металлургической компанией. Так, при поддержке Народного фронта в российских городах будут реализованы победившие на конкурсе инициативы. Среди них – запуск тренингов для помощи семьям в кризисных ситуациях, открытие летних оздоровительных площадок для пожилых, а также создание общедоступной онлайн-программы тренировок по воркауту.

«ОНФ дополнительно поддержит три инициативы в рамках конкурса, которые будут особенно востребованы после победы над коронавирусом. Сейчас мы делаем все, чтобы смягчить последствия режима самоизоляции. Многое получается, но также важно подумать о том, что будет после. Общество нуждается в проектах, которые будут направлены на восстановление активности и снятие психологического напряжения в посткризисный период. В этом смысле мы возлагаем большие надежды на победителей ежегодного конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Так, в городе Выксе Нижегородской области заработает программа по сопровождению семей в кризис и послекризисный период «Дети, семья, социум» на базе семейного центра «ЛАДА». На протяжении 25 лет он разрабатывает и внедряет программы помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Результатом проекта станет не просто помощь местным жителям – технологии, которые разработают специалисты центра, можно будет применять по всей России. Это позволит сохранить большое количество семей и снять напряжение в обществе, вызванное распространением коронавируса и его последствиями.

Восстановить активность после длительного пребывания дома поможет и волонтерский проект «Задор 60+. Секреты долголетия», который также поддержит ОНФ. Его создатели планируют открыть в Выксе оздоровительную площадку, где пенсионеры научатся играть в дартс, крокет и в дальнейшем поучаствуют в спортивных соревнованиях. Проект будет способствовать продлению физической, умственной и творческой активности пожилых людей.

Третьим проектом, который поможет реализовать Народный фронт, стала инициатива из города Чусового по стимулированию занятий непрофессиональным спортом на придомовых территориях «Спорт в каждом дворе». Его организаторы отмечают, то жители даже при наличии хорошо оборудованной спортивной площадки не спешат тренироваться. Проблему предлагают решить с помощью мобильного приложения. На восьми спортивных воркаут-площадках установят информационные стенды, где ежедневно будут обновлять QR-код. Жители смогут сканировать его с помощью приложения «Умный спорт» и получать доступ к новым упражнениям каждый день.

Напомним, что в 2020 г. Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) профинансирует 88 социальных инициатив в рамках ежегодного конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Проекты будут реализованы в регионах, где расположены предприятия ОМК.

«В этом году нам пришлось проводить конкурс в непростых условиях, но мы рады, что наших участников не остановила сложная обстановка в стране. Самоизоляция закончится, кризис пройдет, а жизнь в городах продолжается. Из множества полезных и важных инициатив, направленных на поддержку горожан, мы отобрали лучшие и надеемся, что участники смогут реализовать свои проекты на самом высоком уровне. Безусловно, в кризисное время важно поддерживать инициативы местных сообществ и волонтеров», – отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности АО «ОМК» Ольга Миронова.