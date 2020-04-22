ОНФ доложил Путину о нарушениях при проведении закупок для ФАПов

Общероссийский народный фронт в докладе президенту России Владимиру Путину проанализировал информацию по закупочным процедурам для строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионах. Согласно мониторингу, проведенному «Бюро расследований ОНФ», Российским союзом сельской молодежи и «Волонтерами-медиками», самые дорогие объекты построены во Владимирской области (29 млн руб. за амбулаторию с оснащением площадью 310 кв. м) и Сахалинской области (21,7 млн руб. за ФАП площадью 159 кв. м без оснащения с помещением для проживания в 56 кв. м), а самый дешевый – в Красноярском крае (1,3 млн руб. за ФАП площадью 78 кв. м).

В ОНФ отметили, что диапазон разницы в стоимости ФАПов простирается от 16,8 тыс. руб. за квадратный метр поставки без оборудования (Красноярский край) до 141 тыс. руб. (Волгоградская область). От 30,3 тыс. руб. (Новгородская область) до 88,9 тыс. руб. (Мурманская область) за квадратный метр поставки с оборудованием. От 26,6 тыс. руб. за квадратный метр стройки без оборудования (Кировская область) до 125,1 тыс. руб. (Тамбовская область). От 68,8 тыс. руб. за квадратный метр стройки с оборудованием (Рязанская область) до 196,5 тыс. руб. (Владимирская область).

Координатор «Бюро расследований ОНФ», депутат Госдумы Антон Гетта говорит, что команда проекта в очередной раз убедилась в отсутствии системного подхода к организации фельдшерско-акушерской помощи в регионах.

«Мониторинг активистов «Бюро расследований ОНФ», в который попало 468 объектов, показал, что ситуация со строительством и реконструкцией ФАПов в регионах сильно разнится, – подчеркнул Гетта. – Речь о стоимости одного квадратного метра, комплектации и площади. По 145 фельдшерско-акушерским пунктам в 21 субъекте гарантии на работу и конструкции предоставляются на срок от одного года до полутора лет. Учитывая, что на фактический запуск возведенных в прошлом году объектов отводится весь 2020 год, к этому моменту они попросту могут выйти из гарантийного обслуживания.

Кроме этого, в 13 субъектах нами были выявлены признаки картельных сговоров на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. По сигналам активистов ФАС России уже возбудило антимонопольные дела в Иркутской, Ленинградской и Тверской областях. В текущем году, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса, мы продолжим выполнение поручения президента России, лидера ОНФ Владимира Путина по мониторингу модернизации фельдшерско-акушерской сети в стране».

55% торговых процедур прошли со снижением

всего 1,5%, 46% – с единственным участником. В 162 случаях торги прошли с одним-единственным участником без снижения (самые крупные контракты зафиксированы во Владимирской, Волгоградской, Сахалинской областях).

Среди признаков картельных сговоров эксперты ОНФ выделили единственного участника или других участников, не предпринимающих никаких действий на аукционах; наличие связи между заказчиком, поставщиком и (или) подрядчиком (исторические и действующие); минимальное снижение начальной максимальной цены контракта; участники, предложившие наиболее выгодные ценовые предложения,

не допускаются по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

Вместе с тем в силу отсутствия типовых контрактов, четких требований

к конструкциям и типовым условия контракта по итогам экспертами также определены следующие злоупотребления:

– не прослеживается зависимость размера фельдшерско-акушерского пункта

от численности населения (в ауле Жако Карачаево-Черкесской Республики

с численностью населения 2068 человек объект размером 69 кв. м, в селе Старая Каменка Приморского края с численностью населения 77 человек – 120 кв. м);

– для старта строительных работ большинство субъектов Российской Федерации выбрало лето, тем не менее в шести случаях контракты отыграны в декабре, в восьми случаях – в ноябре, в 42 случаях – в октябре;

– во Владимирской, Воронежской и Челябинской областях по девяти объектам на все работы отведено от восьми до 14 дней.

ОНФ предлагает Минздраву РФ вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определить четкие критерии и технические требования, разработать типовую документацию для строительства и поставки, а также создать геоинформационную модель мониторинга и контроля за строительством ФАПов.