ОНФ: 80 процентов учителей столкнулись с проблемами дистанционного обучения

На прошлой неделе ОНФ совместно с образовательным центром MAXIMUM опросили 29 тыс. учителей о готовности школ к дистанционному обучению в условиях пандемии коронавируса. Результаты опроса показали, что 80% респондентов столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение. Наиболее распространенными трудностями педагоги назвали нехватку у детей компьютеров и мобильных устройств, технические проблемы в школах и отсутствие опыта работы в интернете.

Опрошенных также попросили оценить готовность школы, учителей и учеников к дистанционному обучению. Школы и учителя получили в среднем 2,78 из 5 баллов, ученики – 2,46 из 5 баллов. Опрос проводился на платформе партнера Народного фронта – образовательного центра MAXIMUM.

Онлайновое обучение представляет собой особую культуру, которая годами формируется в образовательной организации, оттачивается педагогами и родителями. Сложно было надеться на то, что резкий, хотя и временный переход школ к принципиально иной модели обучения пройдет плавно и без помех, отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

«Основная проблема, с которой сталкиваются учителя, связана с техническим обеспечением: наличие компьютеров и мобильных устройств у детей, скорость интернета, недостаточное количество компьютеров в школах. Это обстоятельства, которые преодолеть в краткие сроки практически невозможно. Особенно в сельских школах. Главное, чтобы эти проблемы не замалчивались, а ставились в лист задач, которые необходимо решить компетентным инстанциям. Поэтому в обращении от Общероссийского народного фронта к правительству РФ мы в том числе призвали провести мониторинг обеспеченности школ инфраструктурой для организации дистанционного обучения и по его итогам внести соответствующие изменения в нацпроект «Образование», – уточнила она.

Однако, по словам Духаниной, одной только модернизации инфраструктуры недостаточно. Учителя, ученики и родители должны быть готовы к дистанционному обучению психологически. Но в условиях необходимости принятия оперативных решений по защите здоровья детей проводить такую работу было некогда. Для многих учителей важна и методическая поддержка: как построить онлайн-урок, какими ресурсами и технологиями воспользоваться, по какому принципу сформировать оптимальные домашние задания. Действуя без каких-либо навигаторов в этой сфере, педагоги вынуждены тратить большое количество времени на подготовку к урокам, проверку специфических домашних заданий, что, конечно, ведет к перегрузке.

«С другой стороны, есть и те учителя, которые благодаря дистанционному обучению смогли по-иному взглянуть на учебный процесс, развить и усовершенствовать свои методики, обогатить арсенал педагогических приемов. Это тоже нужно будет принять во внимание, когда мы будем давать оценку периоду «образовательного онлайн-процесса» в наших школах», – подчеркнула Духанина.