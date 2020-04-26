ОДИН В ВЕСЕННЕЙ ТАЙГЕ Закрытие сезона Часть 4 Новое место Немного истории

Сегодня в поисках уловистых мест, мы переезжаем на новое место. За яркими красками весенних пейзажей скрывается опасность. Это и следы не по времени проснувшихся медведей, и опасный лёд на речке, и глубокий снег, который из за дождей и тепла начал валиться. Но мы несмотря ни на что ищем клёвые места. https://plover.ru/ Вот ссылка на интернет-магазин узбекской кухни. А по промокоду KOMI вы получите 3% скидки на весь товар. 1-я часть этой поездки https://youtu.be/5wGTLdByoQA 2-я часть этой поездки https://youtu.be/T0LisbYAzCs 3-я часть этой поездки https://youtu.be/BcYnFisN1jQ На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283