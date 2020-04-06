Обращение депутата Госсовета РК Г. Ф. Горбачева 06 04 2020 г

6 апреля 2020 года состоялась встреча врио Главы Республики Коми Уйбы В.В. с депутатским корпусом республики. Избранный от Воркуты депутат Горбачев Г. Ф. поднял важные вопросы, касающихся всех и каждого жителя города и поселков.

Было найдено понимание о недопустимости повышения тарифов за услуги по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, которое Гурьев протащил на внеочередном заседании депутатов горсовета Воркуты 31 марта 2020 г., созванном в экстренном порядке во время пандемии и самоизоляции. Уйба пообещал найти нужные слова, чтобы переубедить руководителя администрации МО ГО «Воркута» отменить это антинародное решение.

Также было найдено понимание врио Главы Коми о недопустимости отправки бюджетников в отпуск за свой счет, в обыкновенный отпуск или переводу на простой с оплатой в размере 2/3 среднего заработка.