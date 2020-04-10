Карта легенд Республики Коми — 2 (Map of legends of Komi Republic — 2)
Documentary project. Komi language, english and russian subtitles.
Документальный проект. Коми озвучка, английские и русские субтитры.
Режиссёр, оператор, монтажёр — Никита Белорусов (nikitabelorusow@gmail.com)
Продюсеры — Ксения Ванеева, Светлана Белорусова
Автор идеи, транспортное обеспечение — Денис Селиванов
Иллюстрации — Дмитрий Стрелков
Звукорежиссёр — Андрей Вурдов
Озвучка — Мария Коровина, Эльвира Путинцева, Евгений Холопов
2019.
https://vk.com/lenegda11