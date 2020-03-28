ЮБИЛЕЙ 5 ЛЕТ ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

🔵 Песня 125 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Песня+танец 300 руб.(песня без мата и подходящей тематики)

🔵 Караоке 125 руб.

🟡 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Сесть на стул с орехами и определить их количество

2. Продегустировать какой-то новый продукт.

3. Накрасить лицо СИНИМ цветом и просидеть 10 минут (выполняет Джон)

4. Показать как делать вакуум живота. (выполняет Джон)

5. Чувствительные ложки

Грибабасу завязывают глаза, а в руки дают ложку. Перед ним раскладывают различные предметы. Таким образом, Грибабас с помощью ложки должен опознать, какие предметы лежат перед ним.

6. Грибабас показывает, как обороняется от хулигана.

7. Грибабас заряжает воду, как Алан Чумак.

8. Сьесть чайную ложку горчицы (выполняет Джон)

9. Разбить 10 яиц об голову Джона

🔵 Сигна 200 руб. (имена, ники без похабщины)

🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

🔵 Бег на месте 5 минут 200 руб. (не более часа за стрим)

🔵 Джон отжимание 10 раз 200 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

🔵 Джон, приседания 50 раз (1 раз за стрим или предварительно спросите)+ песня 500 руб.

🔵 Джон рвёт футболку на себе 2000 руб.

🔵 Разбить 10 яиц об голову Джона 1500 руб.

🔵 Торт в лицо Джону 5000 руб.

🔵 Джон целуется с Маргаритой 1 минуту 10000 руб.(у Маргариты видны только губы и нос) донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Джон сбривает брови 50000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Джон бреется на лысо 100000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Маргарита приходит на стрим 2000$ донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Реклама вашего канала на стриме 500 руб.

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Снять «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (3 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.

Почта для связи klyuker@gmail.com

Отправить нам посылку, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.23,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1

🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔴 Ненормативную лексику

🔴 Рекламу

🔴 Оскорбления

🔴 Спам

🔴 За вопрос: хочешь женщину

🔴 За вопрос: Саня ты в порядке

🔴 За вопросы о Надимацуте

🔴 За вопрос о конкретном месте проживания, вся инфа которую мы хотели предоставить есть в описании.

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