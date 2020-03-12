XXX международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс»

Сергей Гапликов пожелал участникам юбилейной «Сыктывкарской весны» творческого вдохновения и незабываемых премьер.

Сегодня, 11 марта, на сцене Театра оперы и балета Республики Коми состоялся Гала-концерт XXX международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» имени народной артистки России Ии Петровны Бобраковой. С ярким культурным событием участников фестиваля и зрителей поздравил Глава Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/82452/