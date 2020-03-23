Всероссийская поддержка: К работе штабов ОНФ по оказанию помощи пожилым людям присоединились более трех тысяч волонтеров

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук провели селекторное совещание с регионами. Участники обсудили работу волонтерских штабов для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса, которые открылись уже в 85 субъектах страны.

«На утро 20 марта к нам поступило более тысячи заявок на горячую линию. 465 из них – это предложения о волонтерской помощи, остальные – просьбы пожилых людей о доставке продуктов и лекарств. Мы отрабатываем каждую из них совместно со штабом «Волонтеров-медиков», которые выезжают на дом к пожилым и маломобильным гражданам. Хочется сказать спасибо всем неравнодушным людям и организациям, НКО, откликнувшимся на призыв о взаимопомощи. Когда мы вместе, нам не страшен даже коронавирус», – подчеркнул Кузнецов.

В свою очередь Савчук отметил, что к работе штабов присоединились уже более трех тысяч волонтеров.

«Мы продолжаем нашу работу по оказанию помощи пожилым людям в ситуации распространения коронавируса. Все заявки на оказание адресной помощи мы получаем с горячей линии ОНФ. К каждой заявке мы относимся внимательнейшим образом. Просьбы разные: от покупки продуктов до запроса забрать рецепт и купить лекарства, это из выполненного. Также люди интересуются, как стать волонтерами и в чем нужна помощь. Призываю не оставаться в стороне и регистрироваться на сайте dobro.ru, чтобы помочь бабушкам и дедушкам в сложной ситуации», – отметил Савчук.

Напомним, что 16 марта Народный фронт и ВОД «Волонтеры-медики» совместно с Ассоциацией волонтерских центров объявили о запуске таких штабов. Как отметил тогда сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль, добровольцы не будут подменять другие организации, а собираются работать вместе с ними: «Важно свою капельку души, сердца, времени положить на то, чтобы наши люди не страдали».