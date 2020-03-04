✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.03.2020

▫ В минувшую пятницу состоялось очередное заседание городского Совета. Народные избранники вынесли решения почти по десятку вопросов. Среди них – внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов поселения, безвозмездная передача муниципального имущества и некоторые другие.

▫ Юные патриоты Сосногорска приняли участие в муниципальном этапе спортивно-патриотической игры «Победа». В течение двух дней за первое место боролись учащиеся всех школ города.

▫ Сосногорские боксеры получили новые возможности для оттачивания мастерства и проведения соревнований. На этой неделе в универсальный спортивный комплекс «Метеор» поступил новый ринг, который спортсмены опробуют в деле уже через несколько дней.

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