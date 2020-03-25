Весенняя РЫБАЛКА на ХАРИУСА / ТАЕЖНЫЕ РЕКИ начинают ОЖИВАТЬ

Друзья всем привет. и как всегда мы со светланой на рыбалке. таежные реки потихоньку начинают оживать и вместе с ними рыба. весенняя рыбалка потихоньку начинает радовать. хариус начинает расклевываться и это радует. если попасть на таежную реку весной в нужное место и время. то можно наловить просто огромное количество хариус. пока что не наступил тот период. но хариус уже начинает шевелиться. будем надеяться что нам удастся хорошо поймать рыбы. хотя лед на таежных реках уже тонкий и сколько лед нам позволит рыбачить столько и будим ходить. весенний хариус этого стоит.весенняя рыбалка на хариуса это очень увлекательный вид рыбной ловли.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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