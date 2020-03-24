В Коми заработал штаб ОНФ и Волонтеров-медиков по оказанию помощи людям в условиях коронавируса

На базе Общероссийского народного фронта в Республике Коми совместно с региональными представителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» создан добровольческий штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса COVID-2019.

«Волонтерский штаб будет оказывать помощь наиболее социально уязвимым группам граждан, которые в условиях распространения коронавируса находятся в самоизоляции. Не у всех у них есть родные и близкие, поэтому людям нужна посильная помощь: сходить в магазин и купить продукты питания, приобрести лекарства в аптеке», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, председатель профсоюза работников здравоохранения Ольга Федулова.

Активисты Народного фронта пояснили, что Волонтеры-медики в Коми – это подготовленные люди: их костяк составляют студенты медицинского института Сыктывкарского государственного университета им Питирима Сорокина и медицинских колледжей в регионе. Они прошли проверку на отсутствие коронавируса и во время оказания помощи гражданам будут обеспечены необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, антисептиком.

Общественники отметили, что волонтерский штаб – это элемент общих усилий по борьбе с распространением COVID-2019, профилактике заболеваемости пожилых людей, которые наиболее тяжело переносят инфекцию, и оказанию людям дополнительной социальной поддержки.

Волонтерский штаб ОНФ в Коми и Волонтеров-медиков уже приступил к взаимодействию с созданным Республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Волонтерские штабы ОНФ и Волонтеров-медиков начинают работать по всей стране. Создана единая горячая линия, по телефону которой пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам: 8 (800) 200-34-11.