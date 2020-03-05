Селектор с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой

В Коми приняты дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. На совещании рассмотрели вопросы выполнения решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Благодаря своевременно принятым превентивным мерам сегодня ситуация в Республике Коми стабильная, заболевших короновирусной инфекцией нет.

Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым утверждён региональный план организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Разработана и утверждена дорожная карта организации обсервационного отделения в г. Сыктывкаре на базе Коми республиканского наркологического диспансера.

Проведён анализ готовности лечебно-профилактических организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией. Определены базовые учреждения для их госпитализации – стационары и отделения инфекционного профиля. Всего имеется 322 инфекционные койки, из них – 87 коек детских. Кроме того, есть резерв коек в количестве 686.

http://rkomi.ru/news/82294/