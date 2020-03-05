Рабочая встреча с Советником Президента России Валерием Фадеевым

Сергей Гапликов и Советник Президента России Валерий Фадеев обсудили вопросы сохранения памяти жертв политических репрессий.

Встреча состоялась сегодня, 4 марта, в Сыктывкаре в рамках выездного заседания Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Группу возглавляет Валерий Фадеев.

Сегодня в Коми проживают более 4 тысяч реабилитированных жертв политических репрессий.

Как отметил Сергей Гапликов, в рамках указанной Концепции в республике проводится большая системная работа. Коми – один из немногих регионов России, где на протяжении более 20 лет за счёт субсидий из республиканского бюджета издаётся книга памяти жертв политических репрессий – мартиролог «Покаяние».

Издано 13 томов мартиролога в 22 книгах. В них опубликованы биограммы более 140 тысяч жертв политических репрессий – раскулаченных крестьян, осуждённых по политическим статьям, высланных на спецпоселение, политических заключенных лагерей Коми АССР. Это одна из самых больших региональных баз в России. Кроме того, опубликованы сотни статей, документов, воспоминаний, фотографий.

http://rkomi.ru/news/82295/