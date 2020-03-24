ОНФ поддерживает ужесточение требований к учредителям и руководству управляющих компаний

На обсуждение в Госдуму России внесены законодательные инициативы, предполагающие изменения в Жилищном кодексе РФ, которые ужесточат требования к управляющим организациям. Активисты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ настаивали на необходимости введения более строгих требований к учредителям и руководству УК с 2016 г.

«В 2015 году лицензирование управляющих компаний стало обязательным, – напомнила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. – И в 2016-м ОНФ провел мониторинг, исследующий их работу. Выяснилось, что заложенные в правилах работы УК 15 нарушений в год, после которых у компании отзывают лицензию, – слишком мягкое условие для их деятельности. До 15 они не дотягивали, зато вплоть до этого порога могли творить все что угодно».

Эксперты Народного фронта ранее предлагали ужесточить требования к работе УК. В частности, лишать лицензии, если организация имеет долги перед ресурсоснабжающей компанией. Кроме того, в случае банкротства УК эксперты считали необходимым, чтобы ее руководители и учредители вновь сдавали экзамен для получения лицензии. Калинина одобрила внесенный в Госдуму законопроект. По ее мнению, новые условия будут способствовать оздоровлению рынка, препятствовать деятельности неэффективно работающих и недобросовестных организаций. «Наконец нас услышали. Ужесточение критериев работы для управляющих компаний затруднит использование денежных поступлений от населения не по целевому назначению», – отметила Калинина.