Одиночный поход на таёжное озеро 3 ночи в рыбацкой избе Часть 4 Во власти непогоды

За этот поход было всё. И дождь, и мороз, и ветер, и солнце, и даже волчий вой. Но то, что выдала мне природа на 4-й день моего пребывания в глухой тайге, это было уж слишком … Природа как бы проверяла меня на выносливость. Выдержит-не выдержит…Но мы стойко перенесли все трудности ! Заказать мотобуксировщик Ураган : https://vk.com/buks1ru скидка по промокоду : «Рыбак Коми» 4% На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283