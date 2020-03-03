Один день остается до окончания голосования за выбор регионов – победителей проекта «Культурный код»

В финал проекта «Культурный код», который был запущен Народным фронтом и президентской платформой «Россия – страна возможностей», прошли шесть субъектов РФ. Именно они сегодня борются за право проведения международного фестиваля уличного искусства на своей территории. Победителями станут три региона, получившие наибольшее число голосов.

Проголосовать можно до 23:59 мск 3 марта 2020 г. в официальной группе платформы «Россия – страна возможностей» в соцсети «ВКонтакте».

По решению экспертного совета Всероссийского конкурса этап народного голосования на право провести фестиваль «Культурный код» прошли шесть субъектов РФ: Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области. (Подробнее ознакомиться с заявками участников конкурса можно по ссылке vk.cc/alxTmE.) Еще есть время повлиять на то, какие же регионы попадут в число трех избранных и проведут у себя фестиваль.

По задумке организаторов акции, проект поможет популяризировать современное искусство и улучшить среду российских городов с помощью росписи художниками фасадов зданий в стиле граффити. Креативные работы создадут музеи монументального искусства под открытым небом, которые станут новыми достопримечательностями городов.

Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства по знакомству с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в культуре и экскурсии по площадкам проведения фестивалей. В период с 15 апреля по 30 октября в фестивале «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира. Они создадут около 100 масштабных работ.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике, идеолог проекта Ирина Плещева: «Когда мы впервые запускали этот фестиваль в Подмосковье, то даже не могли подумать, что он обретет такие масштабы. Уже сегодня благодаря поддержке президента страны Владимира Путина, платформы «Россия – страна возможностей» несколько регионов борются за его проведение».

Она добавила, что ей посчастливилось участвовать в двух региональных тематических площадках, посвященных фестивалю, – в Татарстане и в Ставропольском крае. В обоих регионах жители увидели, как «Культурный код» проходил в Одинцово. «Они в восторге и мечтают, чтобы их дома преобразились таким же образом, хотят стать частью этого фестиваля и очень активно включились в голосование. Я благодарю их за это. Надеюсь побывать в каждом из регионов и увидеть, как прошел фестиваль на их территории», – резюмировала Плещева.