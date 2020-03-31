КАЖДЫЙ из НАС поймал по ТРОФЕЮ!!! / РЫБАЛКА на ХАРИУСА

Друзья всем привет. кто где, а мы как всегда на рыбалке. очередной раз вбрались на таежную реку половить хариуса. был я на водоеме с супругой. и нам удалось поймать по трофейному хариусу. хоть хариус еще не очень активен но таежная река одарила нас трофейными харюзами. по всем показателям погоды хариус на таежных реках уже должен начинать подниматься. но рыба практически не двигается и рыбу надо ходить и искать по водоему. рыбалка получилась трудовая но хариус нас порадовал нас своим присутствием. для хорошего настроения мы со светланой развели костер. с костром на таежной реке получилась совершенно другая обстановка. кто не рыбачил на таежных реках на хариуса тот многое потерял. то очень увлекательная рыбалка а особенно сильные поклевки хариуса которые ты чувствуешь удочкой а удочка все передает в руку. если кому доводилось ловить хариуса то уже никогда не забудет эту рыбалку.