Интервью с депутатом Госсовета РК Г. Ф. Горбачевым 2020 год

Обсуждаемые темы:

1) Изучение коми языка

2) Как часто Вы бываете в Воркуте, так как выдвигались в Гос.совет от Воркуты?

3) Почему о Вашей работе, деятельности не говорят, не печатают в СМИ?

4) Чьи интересы должен защищать депутат? Свои или избирателей?

5) Кто выдвигает свои кандидатуры на выборах и почему?

6) Сколько средств выделяет Республика для Воркуты и сколько из них выделяется на содержание дорог?

7)Проект постановления при отчете Главы Республики Коми.