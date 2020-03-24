Интервью с депутатом Госсовета РК Г. Ф. Горбачевым 2020 год
Обсуждаемые темы:
1) Изучение коми языка
2) Как часто Вы бываете в Воркуте, так как выдвигались в Гос.совет от Воркуты?
3) Почему о Вашей работе, деятельности не говорят, не печатают в СМИ?
4) Чьи интересы должен защищать депутат? Свои или избирателей?
5) Кто выдвигает свои кандидатуры на выборах и почему?
6) Сколько средств выделяет Республика для Воркуты и сколько из них выделяется на содержание дорог?
7)Проект постановления при отчете Главы Республики Коми.