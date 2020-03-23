Активисты ОНФ в Коми приняли участие в патриотическом автопробеге Сыктывкар — Визинга

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в патриотическом автопробеге по маршруту Сыктывкар – село Визинга. Акция посвящена памяти командующего Воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова и приурочена к конкретной дате — 21 марта 1944 года военачальнику было присвоено звание Герой Советского Союза. Организатором автопробега выступила Коми республиканская общественная организация «Союз десантников».

Представители ОНФ в Коми рассказали, что всегда поддерживают в патриотических начинаниях дружественную общественную организацию, в рядах которой немало активистов Народного фронта. В Визинге участники автопробега посетили участника Великой Отечественной войны Алексея Митюшева, которому исполнилось 95 лет.

«Ветерану-десантнику были вручены юбилейные медали и переданы искренние пожелания крепкого здоровья и бодрости духа. Алексей Егорович поделился воспоминаниями о войне и сказал, что следит за нашей общественной деятельностью, одобряет ее и надеется присутствовать на параде Победы в Сыктывкаре, а также в селе Корткерос на праздновании 90-летия создания Воздушно-десантных войск», — рассказал участник автопробега, член регионального штаба ОНФ, председатель Коми республиканской общественной организации «Союз десантников» Юрий Беляцкий.