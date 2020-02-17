Сергей Гапликов пожелал продуктивной работы делегатам XII Съезда коми народа.

Сегодня, 14 февраля, в Сыктывкаре открылся XII Съезд коми народа, который проводится межрегиональным общественным движением «Коми войтыр». В работе Съезда принял участие Глава Республики Коми.

«Со времени проведения первого съезда коми народа прошло почти три десятилетия. За эти годы «Коми войтыр» стало одним из самым уважаемых общественных движений, к мнению которого прислушивается власть и гражданское общество республики. Съезды, ежегодные городские и районные конференции коми народа – это всегда площадки для обсуждения самых важных вопросов, которые волнуют наш народ. Каждый делегат имеет полное право высказаться, а все наказы жителей, которых он представляет, могут быть включены в общую резолюцию для последующей отработки. Только так, совместными усилиями, конструктивным сотрудничеством органов власти и общества можно добиться качественных изменений в жизни людей», — подчеркнул Сергей Гапликов, приветствуя делегатов и гостей Съезда.

http://rkomi.ru/news/81874/

http://rkomi.ru/news/81875/

http://rkomi.ru/news/81877/