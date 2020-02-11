Ураган Сибирь Обзор Распаковка Первый выезд Супер Техника !!!

Ещё один Ураган,на этот раз Сибирь приехал с далёкого Череповца в далёкую Коми деревню. Народ начинает понимать, что качество это лучше чем дешевизна. https://vk.com/buks1ru — здесь можно заказать самый лучший мотобуксировщик. А по промокоду «Рыбак Коми» вы получите 4% скидки. И это не пустые слова. Я сам на Урагане езжу третий сезон и лучше этой техники я не видел ! https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2VeJac4YztqNx4V7OBuzjgpMsa0a-z3 здесь все мои ролики о Урагане. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283