Проект ОНФ «Регион заботы» организовал специальный показ и обсуждение фильма «Особенные»

Во вторник, 11 февраля, в Центральном доме журналиста проект ОНФ «Регион заботы» при участии министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова провел специальный показ французской киноленты «Особенные». На дискуссии после просмотра фильма эксперты и гости обсудили проблемы людей с ментальными расстройствами.

Фильм стал поводом для уникальной встречи. Организаторы показа собрали на одной площадке представителей государственных структур, сотрудников некоммерческих организаций (НКО) и особенных людей, чтобы вместе обсудить острые вопросы, касающиеся реформы системы психоневрологических интернатов (ПНИ) в стране.

«Мы собрались здесь, чиновники, общественники, ОНФ, ради тех, кому тяжелее всего. И это самое главное. Спасибо каждому присутствующему, что привносите чувство сопричастности к чужому горю, беде и проблемам», – поприветствовал присутствующих руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Помимо нового министра труда и социальной защиты РФ в дискуссии также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов, автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Присутствовали и представители НКО: учредитель фонда «Я есть» Ксения Алферова, директор благотворительной организации «Перспективы» Екатерина Таранченко, сооснователь фонда «Друзья» Гор Нахапетян. Модератором мероприятия выступила журналист, попечитель фонда «Вера» Софико Шеварднадзе.

Представители ведущих фондов страны, занимающиеся проблемами людей с ментальными нарушениями, в том числе «Обнаженные сердца», «Контакт», «Перспективы», «Простые вещи», «Время рассвета», «Выход», «Жизненный путь», «Я есть», Центра лечебной педагогики (ЦЛП), Центра проблем аутизма и многих других, получили возможность прямого диалога с новым министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым и слова поддержки и одобрения: «Мой посыл, моя задача – создать условия для вас. Вы в себе чувствуете силы, у вас есть желание для работы в этой сфере, а нам главное – сформировать соответствующее правовое поле. Если у вас, как у общественных организаций, волонтеров, есть препятствия, которые необходимо устранить, мы готовы это сделать. В частности, такую работу нужно провести по сопровождаемому проживанию. Есть коллеги, которые воспринимают его с осторожностью и даже негативом просто потому, что не понимают, о чем идет речь. Если мы с вами сможем выработать стандарты, требования, донести суть до окружающих понятным и простым языком, думаю, что это временное препятствие мы преодолеем и сможем внедрить сопровождаемое проживание в повседневную жизнь».

«Прошедшее мероприятие – это возможность познакомиться в дружеской некабинетной обстановке, выйти на конструктивный диалог, прояснить планы и позиции Минтруда и третьего сектора по ряду острых вопросов, которые приводили в последнее время ко множеству родительских протестов по всей стране, к открытым письмам на имя президента в СМИ и нашли отражение в ряде поручений Владимира Путина правительству РФ. Начинать нужно с малого, не рефлексируя, не думая о масштабе. Делать, потому что ты знаешь, как правильно. Открыть двери для волонтеров. Общаться и дружить с врачами. А дальше, как это и происходит в фильме, самая неподъемная тема превратится в дело жизни и перестанет быть страшной для многих. И окажется, что и чиновники тоже тебя поддерживают, сочувствуют и понимают, насколько нужно то, что ты делаешь», – высказала свою позицию Федермессер.

Проблема людей «вне общества» стала особенно актуальна в свете готовящейся реформы системы психоневрологических интернатов. В 2019 г., во время поездок по 26 пилотным регионам, эксперты проекта ОНФ «Регион заботы» посещали учреждения для людей с ментальными расстройствами, чтобы выявить пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, и пришли к выводу, что система психоневрологических интернатов в России не соответствует современным стандартам помощи.

В соответствии с международной конвенцией о правах инвалидов проект ОНФ «Регион заботы» считает правильным отказаться от строительства крупных интернатов в пользу сопровождаемого проживания и малокомплектных учреждений домашнего типа, рассчитанных на пребывание небольшого количества пациентов. Это позволит создать для людей с ментальными нарушениями более комфортные условия, приближенные к нормальной жизни.

«В этот четверг на заседании правительства я докладываю проект государственной программы «Доступная среда». В моем докладе, в том числе одной из ключевых позиций, четко прозвучит необходимость законодательного закрепления таких понятий, как «сопровождаемое проживание» и «распределенная опека», – подчеркнул Котяков.

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак также поделился планами ведомства по реформированию системы психоневрологических интернатов: «Сегодня мы проводим аудит всех историй людей, которые проживают в наших ПНИ. По итогам аудита будем прогнозировать, какие вообще формы проживания для этих людей возможны. Интернаты тоже останутся – говорить обратное было бы преждевременно. Другое дело, что настало время их модернизировать и менять. И мы тоже к этому готовы».

Нижегородская область стала первым регионом, глава которого согласился пустить общественников в закрытое учреждение с возможностью проживания. Команда «Региона заботы» провела неделю в Понетаевском интернате. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин так прокомментировал вопрос Софико Шеварднадзе о том, не страшно ли региону было одному из первых в стране начать реформирование системы ПНИ: «Я боюсь, но не участия в этом проекте, а того, что ничего не изменю. Нужно понимать, что отдельно взятый закон и постройка новых стен ничего не изменят, если не поменяется отношение людей. Мы постараемся «разбудить» каждого, потому что большинство – добрые люди, и они хотят как лучше. Только вместе мы сможем изменить ситуацию. И тогда будут иметь значение и закон, и стены, потому что все, что происходит, в первую очередь делают люди».

Фильм «Особенные», основанный на реальной истории, рассказывает о жизни людей с РАС и о сложностях, возникающих в процессе организации помощи им. В одной из сцен героиня фильма говорит о том, что в отношении людей с ментальной инвалидностью мир делится на тех, кто отводит глаза, и тех, кто хочет помочь. Отводящих глаза, к сожалению, на данный момент как во Франции, так и в России в сотни раз больше.

«Мы долго думали над тем, как забрать хотя бы несколько человек из ПНИ, из этой очень ограниченной и несчастливой жизни. И дать им возможность жить обычной жизнью, как и мы. Нам было необходимо понять и почувствовать, что мы можем быть с ними просто соседями, друзьями. Самые первые и быстрые шаги, которые можно сделать для тех, кто сейчас живет в учреждениях, – это пустить туда волонтеров, которые дадут дружеские и человеческие контакты», – считает директор благотворительной организации «Перспективы» Екатерина Таранченко.

Участники встречи, а некоторые специально приехали из других городов (Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода), договорились, что подобные мероприятия, объединяющие представителей общественных организаций и власти, станут регулярными, а ОНФ организует показ и обсуждение фильма «Особенные» во всех регионах страны.

«Есть вектор федеральных властей на развитие социального государства. Борьба с бедностью, помощь нуждающимся не только деньгами, но и заботой, любовью, правильным уходом. И именно сейчас встреча чиновников, нового министра труда и социальной защиты и тех, кто, как герои фильма, сделал тему помощи особенным людям смыслом жизни, – это старт новых отношений», – сказала Федермессер.