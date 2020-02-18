Представители «Молодежки ОНФ» в Коми принимают участие во всероссийском форуме «Зимний» в Крыму

В городе Судаке Республики Крым стартовал всероссийский образовательный кампус «Молодежки ОНФ» «Зимний». Форум объединил около 400 участников из 85 российских регионов.

Главная задача – формирование у молодежи критического мышления и активной гражданской позиции. Гости и спикеры – известные телеведущие, журналисты, общественные и политические деятели.

«Республику Коми представляют 4 активиста из Сыктывкара и Ухты. Это Дарья Крепышева – Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Артур Федотенков — Сыктывкарский лесной институт, Бейоглан Мамедов и Данил Елисеев – Ухтинский государственный технический университет», — рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

Ребята на форуме принимают участие в лекциях, дискуссиях, мастер-классах и тренингах под руководством известных радиоведущих, спортсменов, деятелей культуры и искусства и лидеров общественного мнения.

Образовательные площадки кампуса сформированы в разных направлениях: это работа в команде, выстраивание эффективных взаимоотношений с органами власти, избирательное право и восприятие информации. Форум продлится до 21 февраля.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям образовательного кампуса «Молодежки ОНФ». Глава государства назвал проект авторитетной площадкой для вовлечения молодежи в решение насущных задач социально-экономического развития российских регионов.

«Насыщенная образовательная, деловая программа форума настраивает юношей и девушек на рабочий лад, позволяет найти соратников и единомышленников, обменяться с ними интересными идеями и полезным опытом реализации важных социально значимых инициатив», – говорится в телеграмме.