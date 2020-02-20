ОНФ составил новый «Индекс расточительности» по закупкам автомобилей
Бюро расследований ОНФ составило новый «Индекс расточительности», в который вошли самые дорогие автомобили, купленные госкомпаниями и компаниями с госучастием. В список попали закупки 2019 г. на сумму 158,7 млн руб. Всего при подготовке «Индекса расточительности» активисты Народного фронта направили в Бюро расследований ОНФ данные о расточительных закупках на сумму более 1,3 млрд руб.
Первое место в рейтинге заняло АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (головная компания – Ростех). Акционерное общество планировало приобрести BMW 750Li xDrive или аналогичный автомобиль стоимостью 12,3 млн руб. Позже компания отказалась от проведения закупки.
На второй строчке «Индекса расточительности» – АО «В/О «Алмазювелирэкспорт». Закупка проведена у единственного поставщика без приложения документов, но в технических требованиях ранее отмененной закупки указанный автомобиль соответствовал характеристикам Mercedes-Benz S 560. Цена контракта составила почти 11,3 млн руб.
Третье место досталось ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана». Предприятие принадлежит министерству земельного имущества республики. Заказчик купил Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography – TL6 за 10,89 млн руб. Машина оснащена панорамной крышей, сенсорной бесконтактной системой для открывания багажника, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля.
|№
|Заказчик
|Учредители
|Автомобиль
|Цена 1 шт., руб.
|1
|АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»
Тульская область
|АО НПО «Высокоточные комплексы»
(ГК РОСТЕХ)
|Автомобиль легковой BMW 750Li xDrive
(или эквивалент)
|12 339 066
|2
|АО «В/О ««Алмазювелирэкспорт»»
г. Москва
|Минфин России
|ТЗ указано в отмененной ранее закупке. Скорее всего, закупают тот же Mercedes-Benz S 560
|11 270 170
|3
|ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»
Республика Татарстан
|Минземимущество Республики Татарстан
|Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography – TL6
|10 890 000
|4
|ООО «Черноморские круизы»
Краснодарский край
|ФГУП «Росморпорт»
|Под технические характеристики подходит Audi A8 60 TFSI quattro tiptronic L
|9 873 850
|5
|ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь»
Ставропольский край
|ПАО «Газпром»
|Mercedes S560
|9 684 121
|6
|ООО «Газпром Инвест»
г. Санкт-Петербург
|ПАО «Газпром»
|Mercedes-Benz S 560 4MATIC
|9 477 106
|7
|АО «Аэромар»
Московская область
|ПАО «Аэрофлот»
|BMW G12 LCI CBU 750Li xDrive (или эквивалент)
|9 298 928
|8
|ПАО «Газпром»
г. Москва
|ПАО «Газпром»
|Автомобили марки Mercedes-Benz
|8 933 067
|9
|АО «АКБ «Новикомбанк»
г. Москва
|АО «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина» (ГК РОСТЕХ)
|Mercedes-Benz S 450 4MATIC L FL или эквивалент
|8 041 000
|10
|ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»
Красноярский край
|Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
|Автомобиль Lexus 570 FL Premium+ или эквивалент
|7 680 000
Некоторые компании закупают сразу по несколько дорогостоящих автомобилей. К примеру, ПАО «Газпром», которое заняло восьмую строчку рейтинга, приобрело партию из семи Mercedes-Benz на сумму 62,5 млн руб. АО АКБ «Новикомбанк» (структура «Ростеха») потратило 47,3 млн руб. на пять автомобилей, в «Индекс» попал самый дорогой из них за 8 млн руб. Два роскошных Lexus 570 FL Premium закупает ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», который на 100% принадлежит Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края.
«Когда мы только начали публиковать «Индекс расточительности», в раздел «Закупка автомобилей» частенько попадали органы власти. После принятия постановления о нормировании, которое было предложено экспертами ОНФ, в «Индексе» оказались госкомпании и компании с госучастием, которые проводят закупки по 223-ФЗ. По итогам 2019 года в «Индекс расточительности» мы включили десять заказчиков, планировавших приобрести 17 автомобилей на общую сумму 158,7 млн рублей», – рассказал координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.
По словам координатора Бюро расследований ОНФ, депутата Госдумы Антона Гетты, новый «Индекс расточительности» свидетельствует о необходимости законодательных ограничений на такие закупки.
«Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона – это только малый перечень того, что встречается экспертам в технических заданиях по закупке автомобилей. Да, с одной стороны, предприятия вправе заявить, что они – прибыльные и могут тратить средства, как им хочется, но с другой – это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность. Стоимость автомобилей, попавших в «Индекс расточительности», практически равна стоимости строительства детского сада на 220 мест в сельском поселении Альтиево – 158,3 млн рублей. Мы обратились к учредителям организаций с предложением обосновать необходимость подобных трат подведомственных учреждений и рассмотреть возможность привести нормирование в соответствие с установленными нормами для федеральных чиновников», – сообщил Гетта.