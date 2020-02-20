ОНФ составил новый «Индекс расточительности» по закупкам автомобилей

Бюро расследований ОНФ составило новый «Индекс расточительности», в который вошли самые дорогие автомобили, купленные госкомпаниями и компаниями с госучастием. В список попали закупки 2019 г. на сумму 158,7 млн руб. Всего при подготовке «Индекса расточительности» активисты Народного фронта направили в Бюро расследований ОНФ данные о расточительных закупках на сумму более 1,3 млрд руб.

Первое место в рейтинге заняло АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (головная компания – Ростех). Акционерное общество планировало приобрести BMW 750Li xDrive или аналогичный автомобиль стоимостью 12,3 млн руб. Позже компания отказалась от проведения закупки.

На второй строчке «Индекса расточительности» – АО «В/О «Алмазювелирэкспорт». Закупка проведена у единственного поставщика без приложения документов, но в технических требованиях ранее отмененной закупки указанный автомобиль соответствовал характеристикам Mercedes-Benz S 560. Цена контракта составила почти 11,3 млн руб.

Третье место досталось ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана». Предприятие принадлежит министерству земельного имущества республики. Заказчик купил Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography – TL6 за 10,89 млн руб. Машина оснащена панорамной крышей, сенсорной бесконтактной системой для открывания багажника, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля.

№ Заказчик Учредители Автомобиль Цена 1 шт., руб. 1 АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» Тульская область АО НПО «Высокоточные комплексы» (ГК РОСТЕХ) Автомобиль легковой BMW 750Li xDrive (или эквивалент) 12 339 066 2 АО «В/О ««Алмазювелирэкспорт»» г. Москва Минфин России ТЗ указано в отмененной ранее закупке. Скорее всего, закупают тот же Mercedes-Benz S 560 11 270 170 3 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» Республика Татарстан Минземимущество Республики Татарстан Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography – TL 6 10 890 000 4 ООО «Черноморские круизы» Краснодарский край ФГУП «Росморпорт» Под технические характеристики подходит Audi A8 60 TFSI quattro tiptronic L 9 873 850 5 ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь» Ставропольский край ПАО «Газпром» Mercedes S560 9 684 121 6 ООО «Газпром Инвест» г. Санкт-Петербург ПАО «Газпром» Mercedes-Benz S 560 4MATIC 9 477 106 7 АО «Аэромар» Московская область ПАО «Аэрофлот» BMW G12 LCI CBU 750Li xDrive (или эквивалент) 9 298 928 8 ПАО «Газпром» г. Москва ПАО «Газпром» Автомобили марки Mercedes-Benz 8 933 067 9 АО «АКБ «Новикомбанк» г. Москва АО «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина» (ГК РОСТЕХ) Mercedes-Benz S 450 4MATIC L FL или эквивалент 8 041 000 10 ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» Красноярский край Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края Автомобиль Lexus 570 FL Premium+ или эквивалент 7 680 000

Некоторые компании закупают сразу по несколько дорогостоящих автомобилей. К примеру, ПАО «Газпром», которое заняло восьмую строчку рейтинга, приобрело партию из семи Mercedes-Benz на сумму 62,5 млн руб. АО АКБ «Новикомбанк» (структура «Ростеха») потратило 47,3 млн руб. на пять автомобилей, в «Индекс» попал самый дорогой из них за 8 млн руб. Два роскошных Lexus 570 FL Premium закупает ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», который на 100% принадлежит Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края.

«Когда мы только начали публиковать «Индекс расточительности», в раздел «Закупка автомобилей» частенько попадали органы власти. После принятия постановления о нормировании, которое было предложено экспертами ОНФ, в «Индексе» оказались госкомпании и компании с госучастием, которые проводят закупки по 223-ФЗ. По итогам 2019 года в «Индекс расточительности» мы включили десять заказчиков, планировавших приобрести 17 автомобилей на общую сумму 158,7 млн рублей», – рассказал координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.

По словам координатора Бюро расследований ОНФ, депутата Госдумы Антона Гетты, новый «Индекс расточительности» свидетельствует о необходимости законодательных ограничений на такие закупки.

«Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона – это только малый перечень того, что встречается экспертам в технических заданиях по закупке автомобилей. Да, с одной стороны, предприятия вправе заявить, что они – прибыльные и могут тратить средства, как им хочется, но с другой – это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность. Стоимость автомобилей, попавших в «Индекс расточительности», практически равна стоимости строительства детского сада на 220 мест в сельском поселении Альтиево – 158,3 млн рублей. Мы обратились к учредителям организаций с предложением обосновать необходимость подобных трат подведомственных учреждений и рассмотреть возможность привести нормирование в соответствие с установленными нормами для федеральных чиновников», – сообщил Гетта.