ОНФ направил властям обращения по поводу 47 случаев укладки асфальта в плохую погоду

С ноября до середины февраля ОНФ зафиксировал 47 случаев укладки асфальта при неблагоприятных погодных условиях. Для сравнения, по результатам мониторингов, в 2016 и 2018 гг. было зафиксировано более 200 таких случаев. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев направил по выявленным фактам обращения в прокуратуру и администрации муниципальных образований.

«В основном это касается городских и региональных дорог. Только одно обращение было по участку федеральной трассы – это Р-21 «Кола» в Мурманской области, где велись работы в мороз. Конечно, это может быть связано с тем, что в основном под пристальным вниманием граждан находятся именно дороги около их домов. Ведь по ним они передвигаются каждый день», – отметил Васильев.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проводили мониторинг СМИ, неравнодушные жители направляли обращения через «Карту убитых дорог» и мобильное приложение «Убитые дороги». Случаи укладки асфальта в снег и мороз зафиксированы в Мурманской, Ярославской, Челябинской, Псковской, Брянской, Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

«Все эти случаи мы собираем, пишем обращения для начала в администрацию, чтобы увидеть, как они будут разбираться с этим подрядчиком, какие есть гарантийные обязательства, как проводилась приемка работ. Нам нужно увидеть систему управления дорожным процессом. Дальше, если мы видим, что администрация не способна навести порядок и взять под контроль работы, мы подключаем уже прокуратуру, чтобы она детально рассмотрела все эти случаи. Есть нормы СП, в которых все прописано: работы по укладке асфальта не должны проходить при температуре ниже +10°C осенью, и +5°C весной и летом», – указал Васильев.

По его словам, укладка асфальта при более низкой температуре возможна только при соблюдении множества дополнительных условий: поверхность должна быть предварительно очищена и просушена, обработана антиледовой эмульсией, число одновременно работающих катков должно быть увеличено до двух или трех в зависимости от ширины укладки, толщина устраиваемого слоя должна быть не менее шести сантиметров, смеси должны быть со специальными пластифицирующими добавками, обязательно применение антисегрегационных перегружателей асфальтобетонной смеси, кузов самосвала должен обогреваться, а смесь – накрываться тентом.

Васильев добавил, что местные администрации могут быть заинтересованы в том, чтобы вовремя осваивать бюджет и укладываться в сроки, поэтому они закрывают глаза на нарушения и укладку асфальта в неблагоприятный климатический период. Кроме того, это может быть связано с особенностями управления в дорожной отрасли конкретного региона или города.