«Молодежка ОНФ» и Российский союз боевых искусств договорились работать вместе

Совещание с руководителями региональных филиалов Российского союза боевых искусств прошло на площадке Общероссийского народного фронта при участии исполнительного директора РСБР Рамиля Габбасова и заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена Центрального Штаба ОНФ Игоря Кастюкевича.

«Участники российского союза боевых искусств всегда поддерживали тематику добра. Вне зависимости от того, чем ребята занимаются, все они –патриоты нашей страны и готовы помогать нуждающимся. Поэтому сегодня нам важно объединить усилия», – отметил Габбасов.

Участники российского союза боевых искусств и «Молодежка ОНФ», безусловно, будут полезны друг другу и смогут максимально эффективно работать там, где жителям нужна помощь, уверен президент Международной евро-азиатской федерации айкидо, вице-президент Национального совета айкидо России Сергей Киселев.

«Сотрудничество РСБИ и «Молодежки ОНФ» – отличный симбиоз. Почему? В каждой секции есть лидеры, а у «Молодежки ОНФ» существует необходимость выявлять таких молодых людей и объединять их для того, чтобы вместе творить добрые дела», – сказал Киселев.

По итогам встречи был разработан план совместной работы по направлениям мероприятий спортивной и патриотической направленности. Также обсуждалось взаимодействие региональных филиалов РСБИ и «Молодежки ОНФ».

«В ближайшее время нам предстоит взять на себя отработку обращений, которые поступают на прямую линию президента. Важно понимать, что мы включаемся и доводим каждую заявку до конца. Мы хотим помогать людям и делаем это вместе», – резюмировал Кастюкевич.