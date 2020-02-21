Эксперты ОНФ предложили наказывать за нарушения ПДД в зависимости от индивидуального коэффициента риска

На совещании рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», посвященном поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, эксперты Народного фронта выступили за учет индивидуального коэффициента риска при установлении наказания за нарушения правил дорожного движения.

«Индивидуальный коэффициент риска отражает общее поведение водителей, он определяется в зависимости от частоты нарушений и степени их опасности для возникновения дорожно-транспортных происшествий как для водителей, так и для автомобилей. Для расчета такого коэффициента может использоваться большой массив данных от камер видеонаблюдения и история нарушений. При этом в КоАП закладывается четкий принцип, что наказание устанавливается для предотвращения ДТП», – рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он пояснил, что водителей предлагается разделить на группы по стилю поведения на дороге. К группе риска «0» – отнести водителей, совершивших до пяти нарушений в год, и штрафовать их только за серьезные нарушения, а за легкие – выносить предупреждения. Большинство водителей относятся к группе «1» (до 30–44 нарушений в год), при незначительных нарушениях к ним тоже предлагается применять предупреждения. Те, кто нарушают ПДД больше – включенные в группу «2», – попадут уже под пристальное внимание ГИБДД. В группу «3» войдут автомобилисты с опасным стилем вождения и более 100 нарушениями в год, они будут получать максимально возможное наказание за любое нарушение.

По словам Шкуматова, к последней группе относятся не более 10 тыс. водителей, и именно под предлогом их вопиющих нарушений сейчас предлагают увеличить штрафы для всех 60 млн водителей, что несправедливо. Эксперты ОНФ предлагают многомерную систему наказания, которая будет учитывать все факторы рисков и снизит конфликтность между участниками движения. В ней предусмотрен и принцип эскалации наказаний за рецидивы нарушений: отправить водителя заново пройти экзамен на знание правил, а к автомобилю, на котором постоянно нарушаются правила дорожного движения, применить «срок охлаждения», то есть временный запрет на пользование.

«Концепция этих предложений – правильна. При наказании надо учитывать реальные риски дорожно-транспортных происшествий. Нужно изучить статистику, посмотреть предлагаемую матрицу нарушений и наказаний, отшлифовать ее. Мы можем провести опросы о мерах наказания за конкретные нарушения. И после этого обобщенные предложения направим в Минюст, чтобы затем уже провести обсуждение с его представителями», – отметил руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.