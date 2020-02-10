Эксперты ОНФ: активистов не пускают в муниципальные общественные комиссии

Ежегодно эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ проводят оценку работы муниципальных общественных комиссий (МОК). Согласно постановлению, их должны были создать в 2017 г. на территориях муниципальных образований. Документ предусматривал включение в состав МОК представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций. Итоги всероссийского мониторинга за 2019 г. показали, что в этих комиссиях общественников зачастую нет вообще.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания VI медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» дал поручение правительству совершенствовать механизмы контроля качества работ по благоустройству территорий и приемки объектов, в том числе путем возможного включения в состав приемочной комиссии представителей общественных организаций. На местах этот посыл игнорируют.

На экспертном совещании «О приоритетах работы Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в 2020 г.» координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Сахалинской области Елена Зайцева сообщила, что в их регионе общественникам трудно попасть в МОК: «Имеются факты, когда представители органов власти отказываются включать в составы МОК представителей общественности, так как общественнику в отличие от чиновника не все равно, как будет выглядеть городская среда. Например, в Южно-Сахалинске общественники указывают на низкое качество выполненных работ по благоустройству или отсутствие учета мнения граждан. Это не нравится представителям органов власти».

Ее поддержали координаторы Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ из других регионов.

«Активисты ОНФ выявили проблему в работе муниципальных общественных комиссий, – рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергей Аверьяскин. – Например, на сайте города Обь опубликовано постановление администрации «О создании комиссии», в котором указываются организации, но не лица, включенные в данную комиссию, а в заседаниях принимают участие только представители администрации. В связи с данной проблемой необходимо повысить механизм прозрачности работы так называемых общественных комиссий».

В Новосибирской области активисты проверили составы МОК: в 10 из 15 муниципалитетов численность представителей общественности составляет менее 30% от общего состава членов.

Согласно отчету на сайте муниципалитетов заседания МОК проходят реже раза в год. Например, в поселке Чаны Новосибирской области вывешены протоколы заседаний только за 2017 г. За последние три года заседаний не проводилось. У общественников возникают вопросы об исполнении указов президента по вовлечению населения в формирование комфортной городской среды, если отвечающая за этот вопрос комиссия собирается раз в три года.

«Для того чтобы не просто устанавливать качели и укладывать асфальт, а именно формировать среду, предполагалось, что в составы МОК войдут представители регоператоров по обращению с ТКО, ресурсоснабжающих организаций, тех, кто отвечает за транспортное обеспечение, МЧС. Регионы подошли очень формально: составили комиссии из чиновников, берут средства из федерального центра, распределяют, всё. Больше им заняться в родном городе нечем. Значит, Народный фронт продолжит работать с муниципалитетами и понуждать их работать комплексно, чтобы люди почувствовали: жить в их городах стало комфортнее», – прокомментировала ситуацию член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды будут поднимать эти проблемы на заседаниях межведомственных региональных комиссий по исполнению программ формирования современной городской среды. Итоги мониторинга ОНФ направит в Минстрой РФ.