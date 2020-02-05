5 февраля ОНФ презентует проект «Прямая линия. Продолжение» и мобильное приложение «ОНФ. Помощь»

В Исполкоме ОНФ 5 февраля (среда) в 11:00 в Москве активисты Народного фронта презентуют проект «Прямая линия. Продолжение» и мобильное приложение «ОНФ. Помощь».

Общероссийский народный фронт на Международном форуме добровольцев в Сочи презентовал президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину новый формат работы с обращениями, которые люди прислали на прямую линию главе государства.

Один из форматов − запуск мобильного приложения «ОНФ. Помощь», в котором предусмотрена специальная кнопка «Помощь ветеранам ВОВ». Кликнуть на кнопку могут неравнодушные люди – родственники, соседи ветеранов, социальные работники.

Благодаря приложению «ОНФ. Помощь» будут рассматриваться вопросы, связанные как с компетенциями региональных органов власти, так и с компетенциями волонтерских организаций и НКО. Приложение уже работает и доступно для скачивания в сервисах Google Play и App Store.

Люди, которые не имеют возможности скачать приложение, смогут прийти в волонтерский офис «ОНФ. Помощь» в отделениях МФЦ в своем регионе.

Лично обратиться с просьбой об организации помощи ветеранам можно будет в МФЦ пилотных регионов (Санкт-Петербург, Московская область, Ульяновская область и Приморский край). Там ОНФ откроет волонтерские офисы. По всей стране мобильное приложение начнет работать с 21 февраля 2020 г.

В мероприятии примут участие руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта по проектной работе Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, активист Народного фронта, председатель комиссии Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Юлия Зимова и многие другие.