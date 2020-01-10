✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.12.2019

▫ Глава Сосногорского района ответил на вопросы жителей Войвожа. Главной темой личного приема традиционно стало жилищно-коммунальное хозяйство.

▫ В Сосногорске установили новые бункеры-накопители

▫ Юные сосногорцы приняли участие в экологическом мероприятии «Береги свой город»

▫ Безопасность дорожного движения обсудили участники профильной комиссии на очередном заседании.

▫ Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко ответил на вопросы представителей средств массовой информации.

▫ В администрации района состоялось заседание общественной рабочей группы, на котором были подведены итоги голосования по выбору общественных территорий на благоустройство в 20-году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

▫ Накануне Нового года в Сосногорске состоялось традиционное вручение муниципальной целевой стипендии «Успех».

▫ Новогодний утренник — всегда долгожданное событие для детей. А попасть на главную елку района – заветная мечта любого ребенка. Уже традиционный праздник вновь распахнул свои двери для одарённых детей, ребят из многодетных семей, а также мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.