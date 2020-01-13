✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.01.2020

▫ В Сосногорске состоялась премьера мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Музыкальный спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» приготовила для сосногорцев театральная студия дома культуры «Горизонт» «Пилигрим».

▫ Звезда взошла над Сосногорском и уже в семнадцатый раз собрала на своем фестивале порядка 400 исполнителей из разных уголков Коми края. В этом году «Вифлеемская звезда» прошла в два этапа. В первый день на сцене городского дома культуры «Горизонт» свои таланты демонстрировали детские коллективы, а уже на второй ребят сменили опытные исполнители.

▫ Жительница Сосногорска Любовь Рочева стала абсолютной чемпионкой среди женщин на Первенстве Республики Коми по шахматам среди ветеранов.

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