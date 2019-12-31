РЫБОЛОВНОЕ ЗАКРЫТИЕ 2019 ГОДА «УРАГАН» И 4 КОРЫТА В БУХАНКУ БЕЗ ПРИЦЕПА

Первый выезд на лесную речку в этом зимнем сезоне и последний в уходящем году. Полные надежд и ожиданий едем в преддверии Нового года в глухую тайгу. И пусть хариус поклёвками не особо радовал,но всё равно было всё просто здорово ! А ещё в этом ролике вы увидите , как можно погрузить Ураган — Универсал 1540 с ветровым стеклом и четыре корыта в «Буханку» без прицепа. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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