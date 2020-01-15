РЫБАЛКА С СЫНОМ ХАРИУС НА ЛЕСНОЙ РЕЧКЕ

Мой сын Роман с 6-ти лет ходит со мной на рыбалку. А когда ему исполнилось 8 лет, мы вместе по 2-3 дня пропадали на лесных речках в поисках хариуса. Сейчас ему 18. И он студент. Вот и решили во время каникул побывать на заветных местах. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь каналу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283