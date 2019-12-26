Вопросы и ответы Главы Коми Сергея Гапликова во время Прямого эфира
02:16 – зачем главе и министрам социальные сети?
04:07 – что будет с Воркутой и Интой?
08:07 – глава о Шиесе и экологической безопасности Республики Коми
10:43 – о выплатах за отстрел волков и медведей в следующем году
12:55 – что ближе главе: строгий костюм или обычные джинсы?
13:25 – о ситуации с дорогами
18:51 – об идее отправить губернаторов в шахту
20:00 – о подготовке к Чемпионату мира по бенди в 2021 году
24:14 – когда власть обратит внимание на село?
30:12 – что со связью и интернетом в сёлах и деревнях?
32:00 – о строительстве новых объектов культуры
37:13 – о переселении из аварийного жилья
39:33 – о выплатах и пособиях приёмным родителям
42:20 – кто сможет получить 150 тысяч рублей за рождение первенца
44:58 – о скидке для многодетных семей на платные услуги дополнительного образования
46:55 – о создании инфраструктуры для велосипедистов
48:23 – блиц-опрос