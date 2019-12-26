Вопросы и ответы Главы Коми Сергея Гапликова во время Прямого эфира

02:16 – зачем главе и министрам социальные сети?

04:07 – что будет с Воркутой и Интой?

08:07 – глава о Шиесе и экологической безопасности Республики Коми

10:43 – о выплатах за отстрел волков и медведей в следующем году

12:55 – что ближе главе: строгий костюм или обычные джинсы?

13:25 – о ситуации с дорогами

18:51 – об идее отправить губернаторов в шахту

20:00 – о подготовке к Чемпионату мира по бенди в 2021 году

24:14 – когда власть обратит внимание на село?

30:12 – что со связью и интернетом в сёлах и деревнях?

32:00 – о строительстве новых объектов культуры

37:13 – о переселении из аварийного жилья

39:33 – о выплатах и пособиях приёмным родителям

42:20 – кто сможет получить 150 тысяч рублей за рождение первенца

44:58 – о скидке для многодетных семей на платные услуги дополнительного образования

46:55 – о создании инфраструктуры для велосипедистов

48:23 – блиц-опрос