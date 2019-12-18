Во время круглого стола на площадке Народного фронта команда проекта ОНФ «Село. Территория развития» представила проект общественного доклада о качестве жизни на селе, который будет озвучен на Госсовете по развитию села в конце декабря. Документ включил в себя предложения по решению проблемных вопросов в области здравоохранения, цифровизации, развития малого и среднего предпринимательства на селе.

В мероприятии приняли участие представители Центрального штаба, региональные активисты проекта, представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Росмолодежи, Общественной палаты РФ, аграрных научных организаций.

«Наш проект «Село. Территория развития», который мы запустили от Народного фронта, – очень нужный, важный, актуальный и своевременный. Пилотные 10 регионов в рамках проекта получили свою образовательную часть и профессиональную юридическую помощь, и мы планируем расширять эту деятельность. Очень важно, что каждый мониторинг касался конкретных вещей и будет иметь конкретное приложение», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева.

Как отметила координатор проекта, председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ) Юлия Оглоблина, силами активистов были проверены ход строительства и состояние 1 750 объектов на селе (фельдшерско-акушерские пункты, школы, дома культуры), около 3,5 тыс. сельских жителей опрошены на предмет доступности грантовой поддержки, удовлетворенности состоянием медицины, доступности интернета и транспорта.

«Полученные данные позволили нам выработать предложения по улучшению реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Образование» и «Культура» в сельских территориях, которые вошли в наш общественный доклад о качестве жизни на селе. Документ будет передан в рабочую группу по подготовке Госсовета по развитию сельского хозяйства, и многие предложения будут озвучены на самом Госсовете», – сообщила Оглоблина.

В числе предложений общественного доклада – сократить сроки ввода в эксплуатацию ФАПов, построенных в селах в 2019 г., до конца II квартала 2020 г. В настоящее время согласно нацпроекту «Здравоохранение» эти сроки обозначены до конца 2020 г., из-за чего во многих селах затягиваются процессы строительства, оформления лицензий, решения кадровых вопросов. Тем временем жители, особенно в удаленных сельских территориях, вынуждены оставаться без первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, активисты предлагают внести изменения в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотрев в нем информирование о программах поддержки фермеров, увеличение грантов для начинающих фермеров до 3 млн руб. в растениеводстве и до 5 млн руб. в животноводстве, а также разработку для них типовых бизнес-проектов.

«Нужно повышать доступность грантов для фермеров. Мы считаем важным разработать вместе с Минсельхозом России типовые бизнес-проекты для развития предпринимательства. Это значительно упростит участие селян в грантовых конкурсах, поскольку зачастую они не могут начать свое дело из-за незнания бизнес-механизмов. Также предлагаем осуществлять поддержку фермеров не только на стадии оформления заявки на получение гранта, но и потом, по итогам его получения», – заявила руководитель экспертно-аналитического отдела Российского союза сельской молодежи Наталья Федякова, которая участвовала в подготовке общественного доклада.

Чтобы усилить динамику социально-экономического развития сел, активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» также предлагают создать в них сеть инновационно-технологических центров (ИТЦ) – технопарков с оборудованием и технологиями для развития малого предпринимательства, получения дополнительных знаний и навыков в различных профессиях.

«Это повысит приток населения на эти территории, позволит создать новые предприятия и рабочие места. Мы готовы запустить пилотный ИТЦ в селе Паша Ленинградской области – это одно из наших пилотных сел. По предварительным подсчетам, он позволит создать не менее тысячи рабочих мест в течение трех лет», – заявил координатор проекта «Село. Территория развития» в Ленинградской области Михаил Коновалов.

Также активисты Народного фронта предлагают включить в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» дополнительные субсидии на подготовку проектно-сметной документации по объектам, включаемым в проекты комплексного развития сельских территорий.

«Сейчас множество сел не имеют возможности подать заявку на участие в госпрограмме, поскольку у них нет денег на проектно-сметную документацию», – отметила Оглоблина.