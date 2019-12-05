Владимир Путин на Международном форуме добровольцев в Сочи назвал новый проект ОНФ «Прямая линия. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Общероссийский народный фронт на Международном форуме добровольцев в Сочи презентовал президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину новый формат работы с обращениями, которые люди прислали на прямую линию главе государства.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по проектной работе Дмитрий Поликанов рассказал, что волонтеры никак не могут определиться с названием проекта Народного фронта: «Мы стали думать, как этот проект назвать. Кто-то предлагает «Пульс страны», кто-то говорит «Прямая линия ОНФ», если Владимир Владимирович разрешит. Кто-то предлагает «Помощник президента». Хотели посоветоваться».

«Да. Что-нибудь типа «Продолжение прямой линии», что-то такое. Ну вы же реально именно этим и занимаетесь. «Прямая линия. Вторая серия», «Прямая линия. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Да, замечательно», – ответил Путин.

Напомним, что 31 октября во время встречи с общественностью в Калининградской области Владимир Путин поддержал инициативу ОНФ взять в работу вопросы, поступившие от граждан на прямую линию.

На сегодня в системе Народного фронта по отработке обращений – 1,2 млн сообщений. На площадках региональных отделений сформированы штабы с привлечением волонтеров, представителей некоммерческих организаций (НКО) и региональных органов власти. Во всех 85 субъектах штабы собираются каждую пятницу.

Работа волонтеров заключается в том, что они обзванивают обратившихся на прямую линию с президентом для уточнения вопросов. По результатам определяется наиболее эффективный механизм решения проблемы: что-то волонтеры решают самостоятельно, что-то – с привлечением НКО, через дополнительные обращения в органы власти. На сегодняшний день более 60 тыс. обращений находятся в работе, из них почти 6 тыс. вопросов удалось решить (цифра меняется каждый час).

«Смысл этой работы – коснуться каждого человека, который попросил о помощи. Благодаря той армии волонтеров, которую нам удалось привлечь, получается в достаточно сжатые сроки проявить внимание и заботу о каждом», – заявил Поликанов.

Топ-5 тем из тех, которые удалось решить: медицина (льготные лекарства, дефицит кадров, нехватка оборудования), природа и экология (свалки, водные ресурсы), социальная сфера (пособия, инвалиды, многодетные семьи), ЖКХ (аварийное жилье, тарифы, многодетные семьи), образование (нехватка мест в детских садах, вторая смена в школах).

«Народный фронт стремится уделить внимание каждому, кто обратился к президенту. Уже 22 декабря в пяти пилотных регионах РФ, а это Ульяновская, Московская, Нижегородская, Калининградская области и Приморский край, будет запущено наше новое приложение «ОНФ.Помощь». Мы хотим сформировать постоянно действующую систему, которая объединит усилия волонтеров, представителей НКО и региональных органов власти для помощи людям. Люди смогут обращаться со своими проблемами не только раз в год на прямую линию, но и в постоянном режиме. Также важно решить проблему повторных обращений в предстоящем году, ведь до 30 процентов случаев – это ежегодные жалобы людей по одним и тем же вопросам», – подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Благодаря приложению «ОНФ.Помощь» будут рассматриваться вопросы, связанные как с компетенциями региональных органов власти, так и с компетенциями волонтерских организаций и НКО. Среди пилотных тематик – помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Приложение смогут устанавливать родственники, соседи, социальные работники, чтобы волонтеры смогли быстро реагировать и помогать ветеранам.

Также приложение установят в волонтерских центрах, которые будут созданы на базе МФЦ (в пилотных регионах) совместно с ОНФ и Ассоциацией волонтерских центров. Кроме того, ОНФ создаст единую базу знаний по методологии и информационным решениям для дальнейшего масштабирования работы по регионам РФ.