Васильев: Методика Минтранса по установке камер не приведет к сокращению количества жертв на дорогах

Положения разработанной Минтрансом методики по установке автоматических камер на дорогах входят в противоречие с поручением президента, данным им на Госсовете в июне этого года, уверен координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Согласно методике по установке автоматических камер на российских дорогах, которую разработал Минтранс и утвердило правительство, ГИБДД не сможет штрафовать водителей, используя данные дорожных камер, координаты которых не размещены в Сети в публичном доступе. При этом в крупных городах, где установлено более 100 видеокамер фиксации, предупреждать водителей о камерах знаками не нужно, пишет «Коммерсант».

«Данные рекомендации не приведут к изменению печальной статистики. Даже сейчас в крупных городах на пешеходов наезжают зачастую сами местные водители, которые ездят по этим дорогам ежедневно, но расположения камер не знают. Тем более они не станут искать их в интернете. Опасность совершения ДТП, наездов на пешеходов останется высокой, так как данная методика носит рекомендательный характер. Мы продолжаем выступать за то, чтобы каждое место фиксации нарушений было обозначено знаком с предупреждающей табличкой и разметкой, и готовим соответствующий законопроект», – сообщил Васильев.