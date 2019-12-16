В Коми пресс-конференция Путина пройдет в дополнительном формате: активисты ОНФ организуют ее просмотр и обсуждение в библиотеках

В Республике Коми ежегодная пресс-конференция президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина 19 декабря 2019 г. пройдет в дополнительном формате – в виде просмотров в библиотеках и обсуждения ее итогов. Региональное отделение ОНФ организует такие мероприятия в библиотеках в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что после завершения пресс-конференции состоится обсуждение наиболее важных поднятых вопросов – как они влияют на жизнь простых граждан в республике, как их можно решить с участием общественников, местных властей и всех заинтересованных сторон.

Пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени 19 декабря 2019 года. Для Владимира Путина это уже пятнадцатое общение с прессой. Лидер государства подытожит работу за год в социальной, экономической жизни и международной политике, обрисует задачи и перспективы на будущее, ответит на самые острые вопросы представителей СМИ.

От Республики Коми участие в пресс-конференции в Москве примут два журналиста – Мария Майер (ИА «Комиинформ») и Евгений Стокоз (телеканал «Юрган»).

Просмотр пресс-конференции и обсуждения состоятся в Центральной городской библиотеке в Сыктывкаре (ул. Ленина, д. 78) и Центральной библиотеке Сыктывдинской централизованной библиотечной системы в селе Выльгорт (ул. Д.Каликовой, д. 60).

В обсуждении примут участие эксперты и активисты ОНФ в Коми, журналисты – участники Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», студенты сыктывкарских вузов – будущие журналисты, политологи, специалисты общественных связей, представители органов власти и общественники.

«Пресс-конференция президента России, лидера ОНФ Владимира Путина – это не просто информация, а прежде всего руководство к действию на местах. Ведь представители СМИ, в том числе из регионов, на пресс-конференции, как правило, стараются поднимать самые острые вопросы, волнующие людей. Важно эти вопросы решать на местах и не ждать указаний сверху», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.