ЦИК огласила окончательные результаты выборов ОТГ в девяти регионах Украины. Оброботано 100% протоколов.
ЦИК огласила окончательные результаты выборов ОТГ в девяти регионах Украины. 100% протоколов из девяти регионов Украины ЦИК закончила обрабатывать в ночь на 24 декабря. На 03.30 24.12.2019 ЦИК объявила результаты выборов ОТГ по девяти реионам:
Ивано-Франковская область:
Партия Правды — 53.7%
ЕС — 9.2%
Батькивщина — 8.8%
За Жизнь — 6.4%
Голос — 5.1%
Львовская облпсть:
Самопомощь -32.6%
Батькивщина — 18.9%
Свобода — 12.4%
Голос — 9.1%
Слуга Народа — 7.2%
Партия Правды — 6.4%
Тернопольская область:
Батькивщина — 29.7%
Слуга Народа — 23.6%
Партия Правды — 12.4%
Голос — 7.6%
ЕС — 6.5%
Партия Шария — 5.3%
Закарпатская область:
Партия Правды — 38.6%
Слуга Народа — 19.8%
ЕС — 11.6%
Батькивщина — 9.1%
Голос — 7.0%
Свобода — 5.4%
Черновецкая область:
Слуга Народа — 36.6%
Батькивщина — 24.8%
ЕС — 16.9%
За Жизнь — 11.0%
Партия Правды — 9.2%
Голос — 5.0%
Полтавская область:
Слуга Народа — 37.1%
Партия Правды — 24.5%
Батькивщина — 14.7%
ЕС — 7.5%
За Жизнь — 6.4%
Николаевская область:
Слуга Народа — 29.6%
За Жизнь — 18.4%
Опозиционный Блок — 12.8%
Батькивщина — 8.4%
Партия Правды — 7.0%
Херсонская область:
Слуга Народа — 24.9%
Батькивщина — 19.7%
Партия Правды — 11.3%
За Жизнь — 8.8%
Опозиционный Блок — 6.2%
ЕС — 5.5%
Сумская область:
Партия Правды — 31.9%
Батькивщина — 20.5%
Слуга Народа — 16.4%
ЕС — 10.2%
Радикальная Партия — 8.7%
За Жизнь — 6.9%
Свобода — 5.7%
Результаты окончательные и оглашенные ЦИК