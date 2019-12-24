ЦИК огласила окончательные результаты выборов ОТГ в девяти регионах Украины. Оброботано 100% протоколов.

ЦИК огласила окончательные результаты выборов ОТГ в девяти регионах Украины. 100% протоколов из девяти регионов Украины ЦИК закончила обрабатывать в ночь на 24 декабря. На 03.30 24.12.2019 ЦИК объявила результаты выборов ОТГ по девяти реионам:

Ивано-Франковская область:

Партия Правды — 53.7%

ЕС — 9.2%

Батькивщина — 8.8%

За Жизнь — 6.4%

Голос — 5.1%

Львовская облпсть:

Самопомощь -32.6%

Батькивщина — 18.9%

Свобода — 12.4%

Голос — 9.1%

Слуга Народа — 7.2%

Партия Правды — 6.4%

Тернопольская область:

Батькивщина — 29.7%

Слуга Народа — 23.6%

Партия Правды — 12.4%

Голос — 7.6%

ЕС — 6.5%

Партия Шария — 5.3%

Закарпатская область:

Партия Правды — 38.6%

Слуга Народа — 19.8%

ЕС — 11.6%

Батькивщина — 9.1%

Голос — 7.0%

Свобода — 5.4%

Черновецкая область:

Слуга Народа — 36.6%

Батькивщина — 24.8%

ЕС — 16.9%

За Жизнь — 11.0%

Партия Правды — 9.2%

Голос — 5.0%

Полтавская область:

Слуга Народа — 37.1%

Партия Правды — 24.5%

Батькивщина — 14.7%

ЕС — 7.5%

За Жизнь — 6.4%

Николаевская область:

Слуга Народа — 29.6%

За Жизнь — 18.4%

Опозиционный Блок — 12.8%

Батькивщина — 8.4%

Партия Правды — 7.0%

Херсонская область:

Слуга Народа — 24.9%

Батькивщина — 19.7%

Партия Правды — 11.3%

За Жизнь — 8.8%

Опозиционный Блок — 6.2%

ЕС — 5.5%

Сумская область:

Партия Правды — 31.9%

Батькивщина — 20.5%

Слуга Народа — 16.4%

ЕС — 10.2%

Радикальная Партия — 8.7%

За Жизнь — 6.9%

Свобода — 5.7%

Результаты окончательные и оглашенные ЦИК