Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России

Сергей Гапликов вручил паспорта юным гражданам России.

Торжественная церемония, приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации, состоялась сегодня, 11 декабря, в Администрации Главы Республики Коми.

Паспорта из рук главы региона получили ребята, имеющие особые успехи в учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности. Это учащиеся школ, лицеев и гимназий Сыктывкара, Инты, Ижемского, Прилузского, Сысольского, Удорского и Усть-Куломского районов.

http://rkomi.ru/news/80737/