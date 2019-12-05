Татьяна Голикова: Новые инструменты ОНФ помогают правительству решать главную задачу – помогать людям

Представители ОНФ во время работы Международного форума волонтеров провели свои мастер-классы. Участники узнали, как общественная деятельность помогает сэкономить бюджетные средства, повысить качество дорог, а также поддержать людей, которые оказались в хосписах. Важным итогом второго дня стало заявление заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Она сказала, что «новые инструменты, которые дает ОНФ, помогают правительству решать главную задачу – помогать людям».

Заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева приняла участие в работе секции, посвященной продвижению волонтерских проектов «Практики. Как сделать социальную рекламную кампанию: опыт лучших».

«Я считаю, что будущее социальной рекламы за иммерсивностью – есть такое модное слово, которое означает вовлеченность, погружение зрителя в историю. В данном случае нужно вовлечь людей, которые эту рекламу будут потреблять», – сказала Плещева и поделилась опытом проведения фестиваля уличного искусства в Подмосковье, во время которого жители города Одинцово не просто получили новые красивые фасады домов, но и познакомились со стрит-артом, подружились с граффитистами и соседями.

Неравнодушные люди продолжают подключаться к проекту ОНФ «За честные закупки», рассказал на мастер-классе координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта. Волонтеры этого проекта зачастую занимаются другой общественной деятельностью: кто-то ухаживает за собаками в приюте, кто-то помогает делать ремонт малоимущим гражданам. В процессе у них и возникает вопрос: а почему муниципальная власть не решает ту или иную задачу? Тогда появляется желание повысить, например, эффективность расходов местного бюджета, отметил он.

«Если захотят – пойдут дальше, а пока мы создали все условия, чтобы они могли еще больше помогать людям, добиваться результата. Мы уже создали обучающую книгу, здесь в шуточном формате изложены «серые» схемы, которые иной раз используют чиновники. Самым активным участникам мастер-классов подарим ее, а в электронном виде она доступна для всех у нас на сайте», – рассказал координатор проекта ОНФ.

В свою очередь координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев рассказал о том, как граждане могут влиять на качество дорог в стране.

«Нередко подходят ребята, спрашивают, как стать активистом вашего проекта. Всё просто! Есть ресурс «Карта убитых дорог» и мобильное приложение ОНФ «Убитые дороги» – наносите те участки, которые нуждаются в ремонте. Начните со своего города, района, села, мы увидим, что есть активные люди, готовые идти дальше», – отметил он.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров призвал волонтеров не бояться рассказывать другим о своей деятельности: «Мне кажется, что многие добровольцы – люди очень скромные, стесняются рассказывать про свои добрые дела. А нужно быть смелее, ведь когда мы рассказываем об этих поступках, то в волонтерское движение вливается все больше людей».

Член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала собравшимся о проекте ОНФ «Регион заботы» и о развитии паллиативной помощи в России, которую невозможно представить без волонтеров. По ее словам, благодаря их участию в хосписах по всей стране появляется возможность уделить тяжелобольным людям особое внимание. Именно добровольцы организуют праздники, приводят музыкантов и проводят концерты, занимаются собакотерапией и ароматерапией, организуют субботники, переводят профессиональную литературу, делают пациентам стрижки и макияж, пекут и приносят сладости. Благодаря их работе в хосписах царит атмосфера уюта, комфорта и безопасности, добавила она.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по проектной работе Дмитрий Поликанов подчеркнул, что в работе Движения важную роль играют волонтеры и некоммерческие организации. По его словам, это те люди, которые являются носителями концентрированной энергии общественного участия.

«Нам очень важно, чтобы эти носители оказались на нашей платформе, и мы готовы им помогать осуществлять взаимодействие с органами власти, оказывать информационную, организационную поддержку. Сейчас мы ищем новые форматы взаимодействия с НКО и волонтерами», – сказал Поликанов.