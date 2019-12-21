Школа в Дутово будет построена

Впервые о том, что в селе Дутово Вуктыльского района необходимо строить новую школу заговорили еще в 80-90-х годах прошлого столетия. В начале 2000-х проблема стала более острой, здание старой школы – деревянное, начало разрушаться. Сегодня дутовской школе более 60 лет, проведение капитального ремонта – бессмысленно и нерентабельно. За последнее десятилетие были разработаны два проекта, один из которых сильно устарел, а второй претерпел большие изменения, и наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки.