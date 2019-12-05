РЫБАЛКА С ГРИГОРИЧЕМ Часть 1 ДОРОГА С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ РУССКАЯ СМЕКАЛКА НАЛИМЫ ЕСТЬ

Ещё одна рыбалка с Иваном Григорьевичем на дальние палки. Не обошлось без приключений. Но домой вернулись с хорошим уловом. Смотрите первую часть нашей рыбалки. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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