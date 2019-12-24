Рабочая поездка в Корткеросский район Республики Коми

Сергей Гапликов осмотрел новый детский сад в селе Большелуг Корткеросского района.

Строительство объекта завершено, сейчас в кабинетах и группах расставляется мебель и оборудование. Ожидается, что учреждение примет детей в первом квартале 2020 года, после получения лицензии на образовательную деятельность. Сегодня, 24 декабря, в ходе рабочей поездки в Корткеросский район объект посетил Глава Республики Коми.

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