ПЯТЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ ВПЕРВЫЕ НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ Часть 1

Пять дней на природе.Четыре ночи в избе,в глухой тайге. Без городской суеты,интернета,телефонной связи,выхлопных газов. Не это ли счастье ! Ну а если ты в первый раз на ЗИМНЕЙ рыбалке, то эмоции от первых поклёвок, первой пойманной рыбы, просто зашкаливают. Предлагаю вашему вниманию первую часть нашей пятидневки. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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